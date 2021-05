UFFICIALE – Fonseca lascerà la Roma a fine stagione: il comunicato

Attraverso un comunicato ufficiale l’ AS Roma annuncia che Paulo Fonseca non sarà più l’allenatore del club giallorosso.

Il futuro di Paulo Fonseca non sarà alla Roma. La notizia è ufficiale, in quanto è stata annunciata proprio dall’AS Roma tramite un comunicato. Fonseca terminerà la stagione di campionato con il club giallorosso, ma a partire dalla prossima stagione non sarà più lui a guidarlo.

Nel suddetto annuncio la Società giallorossa ringrazia il tecnico per il lavoro svolto nei due anni in cui ha guidato il club nonostante i momenti difficili.

L’#ASRoma comunica che Paulo Fonseca lascerà il Club al termine della stagione — AS Roma (@OfficialASRoma) May 4, 2021

