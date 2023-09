Genoa-Napoli, le parole di Gilardino dopo il pareggio

Il tecnico del Genoa Alberto Gilardino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport dopo la gara contro il Napoli.

Ecco in seguito le sue parole:

“C’è un po’ di dispiacere per il pareggio, normale che sia così ma devo fare i complimenti alla squadra per la consapevolezza che hanno avuto durante la gara. Questa prestazione deve essere l’inizio di qualcosa di importante rispetto al campionato che dobbiamo fare. Li abbiamo accarezzati perché fino a un quarto d’ora dalla fine il Napoli non ci aveva molto impensierito, abbiamo giocato in ripartenza e non abbiamo rischiato molto. Sul gol di Raspadori la partita è cambiata un po’ ma i ragazzi hanno fatto tutto ciò che dovevano fare. È stata una ottima gara da parte di tutti.”