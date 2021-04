Venerato: “Ecco perché Gattuso non ha ancora detto si alla Fiorentina”

Ciro Venerato, giornalista RAI, ha parlato dell’offerta della Fiorentina per Gennaro Gattuso ed i dubbi del tecnico a riguardo.

Il giornalista Ciro Venerato è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Venerato si è soffermato in particolar modo su Gennaro Gattuso e l’offerta arrivata da parte della Fiorentina. Secondo il giornalista Gattuso non ha ancora scelto il club viola per due motivi.

“La Fiorentina ha scelto Gennari Gattuso come prossimo tecnico, ma egli non ha ancora detto si per due motivi. Joe Barone lo chiamò già Gattuso quando non aveva ancora una squadra, ma il tecnico aspettò la chiamata del Napoli. Accettò l’offerta del Napoli di 6 mesi, li preferì ai due anni e mezzo di contratto offerti dalla Fiorentina. Ora la situazione è diversa, ma Gattuso darà una risposta a Commisso a fine stagione, perché adesso è concentrato sull’obiettivo Champions con il Napoli. L’altro motivo per il quale l’allenatore è incerto sta nel fatto che l’attuale rosa della Fiorentina è molto lontana dal suo modo di vedere il calcio. Il club viola dovrebbe cambiare completamente la rosa ed acquistare giocatori con qualità tecnico-tattiche differenti.”

