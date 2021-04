Napoli, Ospina potrebbe tornare in panchina contro la Lazio

Secondo il Corriere del Mezzogiorno il portiere del Napoli David Ospina potrebbe sedere in panchina nella gara contro la Lazio.

David Ospina è stato costretto a fermarsi in seguito ad un infortunio: per il portiere si è parlato di circa quattro settimane di stop. Giovedì il Napoli affronterà la Lazio, in porta ci sarà dunque Meret, ma l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno riporta che Ospina potrebbe essere presente in panchina.

Ecco quanto si legge:

“La vigilia di Napoli-Inter è anche questa, da vivere con l’adrenalina del rischio di fare la scelta sbagliata. In porta ci sarà Meret, anche a causa dell’infortunio muscolare patito da Ospina che salterà la gara di domani, ma potrebbe essere in panchina già giovedì contro la Lazio.”

