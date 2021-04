Napoli-Inter, Conte: “La rosa azzurra è tra le più forti, Gattuso lavora bene”

Antonio Conte, tecnico dell’Inter, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con in Napoli

Manca poco più di un giorno alla sfida tra Napoli ed Inter, due delle squadre più importanti del campionato di Serie A. Da una parte i nerazzurri lotteranno per portare a casa la dodicesima vittoria consecutiva, dall’altro lato ci sono gli azzurri che vogliono a tutti i costi raggiungere il quarto posto. Alla vigilia del match, Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa.

L’allenatore nerazzurro inizia a parlare proprio della conquista del titolo:

“Manca ancora qualche punto per arrivare alla meta, dobbiamo giocarci la partita per ottenere una vittoria. Il risultato lo vedremo dopo, per esperienza meglio non dire nulla quando è presto. Riguardo le critiche ho capito che sono io il problema, la cosa importante è che non tocchino l’Inter.”

Continua parlando della rosa avversaria:

“All’inizio della stagione l’ho messa tra le candidate per la vittoria del titolo. Rino sta lavorando bene, ma sappiamo tutti che è stato un anno particolare. L’allenatore non è un mestiere facile, ai miei giocatori dico di prepararsi e soffrire se intendono continuare in panchina. I giudizi a volte sono giusti, altre volte lo sono meno.”

Conte spende anche qualche parola sul difensore azzurro Kalidou Koulibaly:

“È uno dei tre difensori più forti al mondo. Quando ero al Chelsea lo volevo portare a Londra. Romelu è cresciuto molto, ma sarà fondamentale lavorare di squadra.”

Infine, su Vidal e Perisic:

“Ivan è rientrato nel gruppo giovedì, l’infortunio è passato ed è a disposizione. Vidal e Kolarov lavorano a parte per smaltire l’edema al ginocchio.”

