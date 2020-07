Genoa-Napoli, le probabili formazioni: out Koulibaly e Demme, torna Allan

Mister Gattuso deve ovviare alle assenze degli squalificati Koulibaly e Demme. Occasione in mezzo al campo per Lobotka, rischia Zielinski dopo il recupero di Allan tornato ad allenarsi a pieno regime da lunedì con la squadra. In difesa coppia centrale formata da Maksimovic e Manolas. Tra i pali rimane in pole Meret, malgrado Ospina abbia ripreso in buona parte il lavoro sul campo. Davanti Mertens può vincere la concorrenza di Milik per una maglia dal 1′ minuto.