Calciomercato Napoli, Milik verso la Juve: in cambio ecco Pellegrini

Secondo quanto filtra in queste ore però potrebbe essere Luca Pellegrini il profilo ideale per sbloccare la trattativa. L’ex Roma rappresenterebbe il tassello mancante per il Napolisulla fascia sinistra, visto che Ghoulam quasi sicuramente andrà via a fine stagione. Il ragazzo attualmente al Cagliari si ritroverebbe a giocarsi il posto con Mario Rui, vicino al rinnovo, che gli farebbe praticamente da chioccia. Una soluzione insomma che potrebbe soddisfare tutte le parti, resta da capire soltanto se andrà effettivamente in porto.