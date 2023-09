Genoa-Napoli, le probabili scelte di Garcia

Sportmediaset ha riportato le ultime novità in merito alle probabili formazioni del Napoli per la sfida contro il Genoa.

Genoa e Napoli si sfideranno questa sera allo Stadio Luigi Ferraris.

Ecco in seguito quanto riportato da Sportmediaset circa la probabile formazione azzurra:

Con Politano in dubbio, a destra si giocano il posto Lindstrom e Raspadori, ma l’azzurro è favorito. In difesa Juan Jesus ancora in vantaggio su Natan, solito ballottaggio Mario Rui-Olivera. Per il Genoa c’è Martin in vantaggio su Vasquez, che rientrerà solo all’ultimo dagli impegni con la nazionale. Retegui ancora al centro dell’attacco con Gudmundsson e Malinovskyi a rimorchio.”