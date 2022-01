Ghoulam sempre più vicino alla Lazio: il Napoli lo libera a zero già da gennaio

La Gazzetta dello Sport – Faouzi Ghoulam sempre più vicino alla Lazio: il Napoli lo libera a zero anche a gennaio.

Il quotidiano conferma l’avvicinamento di Faouzi Ghoulam alla Lazio e spiega la strategia biancoceleste:

“La Lazio pensava di prenderlo a parametro zero in estate, ma il Napoli non si opporrebbe ad una sua partenza già in questa sessione di mercato. E sarebbe pertanto pronto a liberarlo gratis. A queste condizioni la Lazio accetterebbe immediatamente di fare l’affare, anche perché tra i desiderata di Sarri per gennaio c’era anche l’arrivo di un terzino sinistro esperto”.

