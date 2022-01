Sirene inglesi per Osimhen, ma il Napoli non fa sconti: ecco il prezzo di ADL

Corriere del Mezzogiorno – Victor Osimhen nella lista dei desideri del Newcastle. De Laurentiis fissa il prezzo: oltre 70 milioni per averlo.

La Premier League osserva da lontano. A quanto pare Victor Osimhen sarebbe finito nella lista dei desideri del Newcastle. Tuttavia, Aurelio De Laurentiis non ha definito nessuno incedibile e coglie l’occasione al volo per fissare il prezzo sul giocatore: ci vogliono oltre 70 milioni per accaparrarselo. Il club inglese aveva già adocchiato Zapata e Vlahovic, ma ora punta all’attaccante nigeriano. Non sarà facile strapparlo al club azzurro.

