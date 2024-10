Gilmour: “Italiano? Sto cercando di imparare, è una questione di rispetto nello spogliatoio”

Billy Gilmour, ai canali della nazionale scozzese: “Italiano? Sto cercando di imparare, è una questione di rispetto nello spogliatoio”

Alcune delle parole di Billy Gilmour, durante il ritiro in nazionale con la Scozia: “La lingua italiana? Sto lavorando duro, sto cercando di imparare la lingua e la cultura, spero di poter parlare meglio tra un paio di mesi. Ad oggi conosco giusto le basi, ma è una questione di rispetto interessarsi alla lingua e non parlare solo inglese nello spogliatoio. Quando non capisci la lingua, puoi giusto carpire alcune parole, alcuni segnali. Imparo parole come: uomo, solo, cambio, attacca lo spazio! Sto imparando”.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Nazionale, Spalletti convoca Zaniolo

Meret continua ad allenarsi da solo: sta recuperando in fretta

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ferragni e Fedez: smentite le voci su un accordo di separazione