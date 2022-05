Giordano: “Osimhen? Per lui non bastano 80 milioni, su De Laurentiis…”

L’attaccante nigeriano può partire ma solo alla cifra giusta

Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione “Marte Sport Live” nel suo intervento ha parlato anche del futuro di Victor Osimhen.

Queste le sue parole:

“Osimhen è in vendita ma solo davanti ad una grande offerta, credo che 80 milioni non siano sufficienti per smuovere il Napoli. Ci sono delle lacune all’interno della società. De Laurentiis ha un livello di comunicazione difficile da analizzare, alcune frasi potrebbero essere risparmiate. In 18 anni abbiamo cominciato a conoscerlo, a lui piace comunicare così anche se non fa bene all’ambiente. Ognuno è padrone delle proprie azioni.

Io mi auguro che se rimangono sia Spalletti che Mertens non ci sia una nuova telenovela come con Totti o Icardi. Ricordiamoci comunque che Mertens ha 35 anni, se sta bene è giusto che giochi ma non deve diventare un principio. C’è bisogno di una grande onestà: Mertens è uno dei più grandi campioni che il Napoli ha avuto, Spalletti sa che se sta bene deve giocare.

Il disinnamoramento è un discorso di empatia tra società e tifosi. La Roma ha avvicinato l’intero tifo con l’iniziativa per i tifosi che andarono in Norvegia. L’Inter, il Milan, la Juve e la Salernitana riempiono lo stadio, io credo che De Laurentiis certe domande debba porsele e dare risposte immediate e serene”.

