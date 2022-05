Napoli, offerta per Ghoulam: il giocatore potrebbe andar via

Secondo il quotidiano il Mattino sarebbe arrivata un’offerta al Napoli per Faouzi Ghoulam.

Arriva una notizia di calciomercato che riguarda in particolare Faouzi Ghoulam. Sarebbe infatti arrivata un’offerta per il difensore da parte dell’Italia. Il quotidiano non specifica di quale club si tratta, ma specifica che da alcuni mesi si tra lavorando sul suo futuro.

Ecco quanto riportato:

“il futuro del terzino è ancora tutto da scrivere, sulle sue tracce, al di là del rendimento altalenante a causa dei troppi infortuni, ci sono diverse squadra. Jorge Mendes, agente del calciatore, ha già portato al giocatore un’offerta dall’Italia, ma il manager portoghese sta lavorando da mesi sul futuro del giocatore.”