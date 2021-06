Lazio, Sarri oltre Hysaj ha chiesto anche uno sforzo per Insigne

Lazio, Sarri vuole Insigne

Come riportato dal portale LaLazioSiamoNoi.it, l’accordo tra i biancocelesti e Sarri è ormai ad un passo con il tecnico toscano che avrebbe fatto alcune richieste sul mercato tra i quali ci sarebbe anche Insigne. Ecco quanto riportato:

“Sarri, oltre a Hysaj, sogna di tornare ad allenare anche Lorenzo Insigne. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, l’allenatore avrebbe chiesto a Tare e Lotito uno sforzo per arrivare all’attaccante della Nazionale. L’amicizia con Ciro Immobile, il richiamo del vecchio allenatore e i non perfetti rapporti con il Napoli potrebbero essere dei preziosi alleati. nsigne nel 2022 si libererà a 0 e chiede un ingaggio da 5 milioni a stagione più bonus. De Laurentiis vorrebbe invece confermare i 4.5 a stagione. La Lazio potrebbe inserirsi in questa spaccature e spalmare su più anni la cifra con l’aggiunta di bonus legati a presenze, gol, assist e risultati. Affare difficile e impegnativo, ma che per Sarri sarebbe un bel regalo visto che il folletto napoletano proprio con il tecnico toscano ha vissuto alcuni dei suoi anni migliori”.

