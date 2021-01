GIOVANILI – Mercato: lascia il Monza e va in Serie D

Mercato – Tutto Calcio Giovanile si occupa delle categorie Nazionali Under 15, 16, 17, 18 (A-B e Lega Pro), Primavera 1, 2 e 3.

Nuovo rinforzo per il Pont Donnaz Hône Arnad Evançon, questa volta in entrata: il club dopo la partenza di Muratore, direzione Pianese, ha ufficializzato Nicolò Gambino, classe 2002: parliamo di un talentuoso trequartista in arrivo a titolo temporaneo dal Monza.

Il gravellonese Gambino, mancino, arrivato a Verbania la scorsa estate dopo l’esperienza nelle giovanili del Torino.

fonte: tuttoseried.com

