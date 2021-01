Milik – Il passaggio alla Juventus a fine anno potrebbe sfumare

Il giornalista Rai Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sul futuro di Milik.

Secondo Venerato, Milik potrebbe non accasarsi alla Juventus al termine del campionato:

“Il passaggio di Milik alla Juventus è finora un’ipotesi e non una certezza. I bianconeri hanno necessità di smaltire contratti di calciatori che non rientrano nel progetto tecnico di Pirlo. L’entourage del polacco è libero di valutare tutte le offerte, non ci sono impegni.

