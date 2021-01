Calciomercato Napoli: obiettivo Zaccagni a giugno. No su Meité e Lyanco

Valter De Maggio a Radio Kiss Kiss Napoli: calciomercato forte interesse per Zaccagni. Non c’è reale attenzione su Meité e Lyanco.

Valter De Maggio a radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione “Radio Goal” si lascia andare ad alcune notizie sul mercato degli azzurri:

“L’interesse per Zaccagni è assolutamente reale. Il club vorrebbe portarlo a Napoli per giugno. Inoltre c’erano delle voci per quanto riguarda delle trattative con il Torino per Meité e Lyanco ma per il momento infondate. Il club non è interessato ai due granata di Torino.

In aggiunta vi sono dei mutamenti di pensiero nei confronti di Llorente. La società d’accordo con Gattuso ha intenzione di tenerlo in rosa, soprattutto per le condizioni di Osimhen che restano tutt’oggi complicate, potrebbe rimanere fuori ancora per molto tempo.”

