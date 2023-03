Napoli, vicino l’accordo per il rinnovo di Juan Jesus

Napoli, in arrivo il rinnovo di Juan Jesus

Il Napoli continua a lavorare sui rinnovi degli azzurri in scadenza, dopo Lobotka potrebbe essere il turno di Juan Jesus ì. Il difensore azzurro ha il contratto in scadenza a fine stagione, ma la volontà di entrambe le parti è quella di proseguire insieme. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il brasiliano arrivato tra lo scetticismo iniziale, a suon di prestazioni si è dimostrato affidabile offrendo prestazioni di assoluto livello. Ad oggi Juan Jesus sarebbe libero di accordarsi anche con altri club, ma ha dato precedenza al Napoli che in un momento particolare della sua carriera gli ha dato fiducia. Probabile che ci sia l’estensione per almeno altre due stagioni, con un piccolo ritocco dell’ingaggio.

Fonte immagine in evidenza: account ufficiale Instagram Juan Jesus

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, report allenamento: personalizzato per Raspadori

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Torture in carcere a Biella, 23 agenti sospesi dal servizio