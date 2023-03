Napoli, report allenamento: personalizzato per Raspadori

La SSC Napoli ha riportato la seduta di allenamento mattutina della squadra avvenuta presso il Konami Training Center.

Nella giornata di oggi il Napoli ha ripreso con le sedute di allenamento e la Società partenopea ha reso noto il report di ciò che gli azzurri hanno fatto. Da sottolineare che l’attaccante Giacomo Raspadori ha svolto un allenamento personalizzato.

Di seguito quanto si legge sui canali social del club:

“Dopo il successo a Torino, il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per gli impegni della Nazionale. Il campionato riprenderà domenica 2 Aprile con Napoli-Milan in programma allo Stadio Maradona alle ore 20.45 per la 28esima giornata di Serie A. Il gruppo, integrato da elementi del settore giovanile, si è allenato sul campo 2 iniziando la sessione con attivazione a secco. Successivamente esercizi di potenza aerobica e lavoro finalizzato al possesso palla. Chiusura con partitina a campo ridotto. Raspadori ha svolto allenamento personalizzato sul campo.”

