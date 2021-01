GIOVANILI -Under 18-17-16-15 (A-B e C): via alle AMICHEVOLI (TEST-MATCH)

Giovanili – Tutto Calcio Giovanile si occupa delle categorie Nazionali Under 15, 16, 17, 18 (A-B e Lega Pro), Primavera 1, 2 e 3.

Con il comunicato nr. 48 la Figc – Settore Giovanile e Scolastico – consentirà a tutte le società professionistiche partecipanti ai Campionati Nazionali Giovanili di organizzare dei “Test Match” secondo le linee guida sotto specificate.

Tali incontri, che sarà possibile organizzare fino al 10 febbraio 2021 (Under 18) e al 3 marzo 2021 (Under 17, Under 16 e Under 15) salvo ulteriori proroghe, si configurano come impegni ufficiali preliminari.

clicca qui per saperne di più

Condividi: