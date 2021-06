Giuntoli prepara due colpi, tornano in voga Tsimikas e Mykolenko

Tsimikas, classe 1996, è stato acquistato dal Liverpool lo scorso anno per 13 milioni e il suo valore attuale è di circa 8 milioni. In Inghilterra non ha trovato molto spazio, proprio per questo motivo potrebbe lasciare i Reds. Mykolenko è invece un classe 1999, più giovane e più costoso. Il suo valore attuale è di 17 milioni e potrebbe chiudersi l’affare per 14. Ambedue le strade risultano essere abbastanza complicate, ma Giuntoli è a lavoro per provare a chiudere gli affari.

