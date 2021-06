Giuntoli segue Camara, indizio social sul suo eventuale arrivo

Giuntoli sulle tracce di Camara

In diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista Valter De Maggio ha rilanciato un’indiscrezione di mercato legata al Napoli. Nelle ultime settimane il ds Cristiano Giuntoli, avrebbe seguito molto da vicino Mady Camara centrocampista dell’Olympiakos. L’intenzione del dirigente azzurro è quella di accontentare la richiesta di Spalletti, ovvero quella di avere a disposizione un mediano fisico. Tra l’altro, lo stesso Camara, avrebbe messo un like ad un fotomontaggio che lo ritrae in maglia azzurra.

