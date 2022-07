Giuntoli su Koulibaly: “Il presidente gli ha offerto 6 milioni netti per 5 anni, più un futuro da dirigente”

Giuntoli parla del futuro di Koulibaly

Il diesse Giuntoli interviene in conferenza stampa nel primo giorno di ritiro a Dimaro. Ecco le sue parole:

“Per me è un piacere essere qua. Voglio togliere questo alone di negatività perché il Napoli ha fatto un gran campionato, la squadra ha dimostrato grande valore e siamo sicuro che lo farà anche nella prossima stagione. Non è arrivata nessuna offerta ufficiale da parte di altri club. Ma per quanto riguarda Kalidou, che ha rappresentato il Napoli negli ultimi 9 anni in una maniera straordinaria, stiamo parlando con lui il presidente gli ha offerto un’offerta straordinaria di 6mln netti per 5 anni, offrendogli anche un futuro da dirigente. Questa proposta incredibile il ragazzo se l’è meritata in campo e fuori dal campo, è come se valesse doppio rispetto a quello che prendeva prima”.

Su Fabian Ruiz: “Con Fabian c’è un rapporto straordinario, parliamo con la sua agenzia ancora non abbiamo fatto offerte. Lui si sta guardando intorno, noi aspettiamo se ci porterà qualcosa e valutiamo se accetteremo o faremo un’offerta importante come per Koulibaly“.

Su Mertens: “Dries e il presidente hanno un rapporto particolare e straordinario. Hanno parlato fino a poco fa, Aurelio gli ha offerto un’offerta di quasi 2.5 netti, 5mln lordi, che non è stata accettata”.

Su Meret: “E’ un portiere giovane, affidabilissimo, nel giro della Nazionale da tempo. Ma chi l’ha detto che non è buono con i piedi? Io non l’ho mai detto. Meret sta facendo degli allenamenti fatti bene per migliorare le cose in cui è carente. Per giocare tutte queste competizioni, compresa la Champions League, abbiamo bisogno di due portieri di livello. Qual è la squadra di livello che a uno gli garantisce il posto sicuro per tutto il campionato? Per cui uno deve far vedere il suo valore, confrontarsi col compagno di squadra e in quel caso lì si tratta di quello che vuole giocare al suo posto“.

Ha parlato con Koulibaly?

“Abbiamo pronta una fascia di capitano extra-large per lui, quella di Insigne non gli va bene. Io parlo coi miei calciatori, quindi avrei potuto parlarci, sì“