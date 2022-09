Giuseppe Ambrosino tra i convocati dell’Italia Under 20: la lista

Giuseppe Ambrosino tra i convocati Italia Under 20

Giuseppe Ambrosino, attaccante del Napoli e attualmente in prestito al Como, è stato convocato dall’ Italia Under 20 per la trasferta in casa del Portogallo per il secondo incontro del Torneo 8 Nazioni e l’amichevole casalinga con i pari età della Svizzera

Convocati Italia Under 20

Portieri: Pietro Passador (Torino), Jacopo Sassi (Giugliano), Gioele Zacchi (Sassuolo);

Difensori: Diego Coppola (Verona), Alessandro Fontanarosa (Inter), Filippo Fiumanò (Aquila 1902 Montevarchi), Gabriele Mulazzi (Juventus), Luigi Palomba (Cagliari), Edoardo Pieragnolo (Sassuolo), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (Inter);

Centrocampisti: Cesare Casadei (Chelsea), Federico Casolari (Sassuolo), Duccio Degli Innocenti (Empoli), Giovanni Fabbian (Reggina), Jacopo Fazzini (Empoli), Samuele Giovane (Ascoli), Gaetano Pio Oristanio (Volendam), Cher Ndour (Benfica), Filippo Terracciano (Verona), Luciano Valente (Groningen);

Attaccanti: Giuseppe Ambrosino Di Bruttopilo (Como), Tommaso De Nipoti (Atalanta), Daniele Montevago (Sampdoria), Cristian Volpato (Roma).

