Gli italiani e la loro passione per il calcio: numeri e manifestazioni di interesse

Quando si parla di Italia e di “sport da divano”, allora tutti noi sappiamo che niente riesce a surclassare il calcio. Il pallone, infatti, è sempre al centro della vita della maggior parte dei cittadini tricolori. Ci si diverte e ci si innamora grazie alla sfera di cuoio, si esulta e si collezionano delusioni o prese in giro. Ogni aspetto del calcio impatta anche sul sociale, su come si sviluppano le amicizie, sui rapporti interpersonali e sul modo in cui si sfruttano le ore libere. E naturalmente il calcio smuove un business di miliardi di euro, legato al merchandising, ai diritti televisivi, agli incassi degli stadi e via discorrendo. Numeri su numeri che si accumulano, tanto da far girare la testa. Vediamo quindi di approfondire questo tema.

Gli italiani e il calcio: il numero dei tifosi in Italia

L’Italia è un paese di santi, poeti e amanti del pallone. Nel nostro paese si trovano infatti oltre 33 milioni di tifosi in giro per le varie regioni della Penisola, la cui passione si tramuta in un giro d’affari clamoroso, intorno ai 3,5 miliardi di euro. La maggior parte dei tifosi si limita ad esaltarsi di fronte alla tv o allo stadio, ma c’è anche una frangia di sportivi che – oltre a tifare per la propria squadra del cuore – pratica questo sport. In tal caso, stando agli ultimi report, si parla di 4,6 milioni di persone. Quali sono gli altri dati più interessanti? In molti sanno già che la squadra tricolore con più tifosi in Italia è la Juventus, mentre la più odiata è l’Inter. Ritornando al totale dei tifosi in Italia, una fetta molto ampia non si limita a fare il tifo per una squadra, ma dichiara di vivere in modo viscerale questa passione. I cosiddetti “tifosi accaniti” leggono news sulla propria squadra ogni giorno, ad ogni ora, e si parla di 19 milioni di italiani circa.

Come si manifesta la passione per il calcio

I tifosi amano informarsi, leggendo ad esempio le interviste dei protagonisti, oppure gustandosi tutte le news sul calciomercato, sognando colpi milionari. Naturalmente molti tifosi amano cimentarsi anche con le scommesse sportive, su portali come leovegas.it ad esempio, che permette anche di sfruttare opzioni come le scommesse live. È chiaro che nel settore videoludico ci sono altri hobbies legati al calcio e alla passione per il mondo del pallone, come i videogames in stile FIFA, amatissimi nella loro controparte online e multiplayer. Infine, il calcio è anche motivo di aggregazione sociale: una partita può infatti diventare la scusa perfetta per bere una birra al pub insieme agli amici, di fronte alla televisione.

Dalle partite giocate a quelle viste, passando per l’informazione, come visto il calcio nel nostro Paese va di moda in diversi settori. E la sensazione è che in futuro continuerà ancora a dominare nel mondo dello sport in Italia.