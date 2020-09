De Laurentiis attacca RKK: “Non voglio più lavorare con voi! È l’ultima intervista”

De Laurentiis attacca in diretta Radio Kiss Kiss

Aurelio De Laurentiis, attacca in diretta Radio Kiss Kiss Napoli ed il direttore Walter De Maggio. Il presidente del Napoli, ha rilasciato una lunghissima intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, ad un certo punto si è scatenato contro l’emittente e l’editore prendendosela con il direttore Walter De Maggio.

“Io mi sono bello che rotto le palle. E’ un calcio in bocca ai tifosi e il suo editore si ostina a fare una radio che si ferma al piano locale. Io ho 83 milioni di tifosi solo nel mondo occidentale e il tuo editore si ostina a fare una radio che non vuole emergere. Io dico basta, con questa radio non ci voglio più lavorare. Questa è l’ultima mia intervista a Radio Kiss Kiss”.

