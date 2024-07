Greenwood, c’è l’offerta del Napoli che allontana la Lazio

“Il Napoli è vicino all’accordo col Manchester United per Mason Greenwood. Il club azzurro del presidente Aurelio De Laurentiis, infatti, avrebbe effettuato una prepotente virata sul britannico piazzando un’accelerata bruciante ai danni della Lazio, da settimane interessata al giocatore. I partenopei, infatti, avrebbero raggiunto un’intesa di massima coni Red Devils sulla base di 30 milioni. Offerta, quella del club campano, che non solo befferebbe la Lazio, ma anche l’Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi che negli ultimi giorni aveva messo gli occhi sul britannico. Per i biancocelesti l’ex Getafe sarebbe infatti l’erede del partente Immobile. Ma rispetto ai capitolini, gli azzurri avrebbero messo sul piatto di più. Lotito e i suoi, infatti, non si erano spinti oltre i 20 milioni più bonus e il 50% sulla futura rivendita.”

