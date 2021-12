Hamsik: “Al Napoli ero felice, quest’anno possono vincere lo scudetto”

Marek Hamsik, intervistato da Marca, ricorda il suo periodo al Napoli: “Se non avessi avuto la possibilità di andare in Cina, sarei rimasto per tutta la mia carriera a Napoli, perché ero felice”.

Marek Hamsik intervistato da quotidiano spagnolo, parla della sua esperienza al Trabzonspor e quella vissuta a Napoli: “Qui è molto simile a Napoli per l’entusiasmo con cui le persone vivono il calcio e la vita. Il mio nuovo soprannome è ‘Grande’.

Se non avessi avuto la possibilità di andare in Cina, sarei rimasto tutta la mia carriera al Napoli perché ero felice e giocavo per un grande club. Potevo andare al Borussia Dortmund. Mi chiamarono e parlai con il direttore sportivo, ma alla fine rinnovai con il Napoli. Adesso mi sto concentrando sul Trabzonspor. Sono felice delle scelte che ho fatto.

Gli azzurri stanno facendo un campionato clamoroso, giocano bene e penso che possano vincere lo scudetto. Al Napoli ci sono andato vicino. Ora è uno dei miei obiettivi e uno dei miei sogni al Trabzonspor”.

