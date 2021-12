Albiol: “Amo Napoli e faccio il tifo per loro. Spero vincano lo scudetto”

Raul Albiol e la dichiarazione d’amore al Napoli: “Amo Napoli, lo seguo e faccio il tifo per loro! Spero vincano lo scudetto”.

Raul Albiol, difensore del Villareal, è stato intervistato dai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro l’Atalanta: “Anche quando giocavo nel Napoli facevamo fatica contro l’Atalanta. Non mi hanno sorpreso. Tra le squadre italiane è quella che non preferisco affrontare. Siamo contenti per la vittoria. Amo Napoli, lo seguo sempre e faccio il tifo per loro affinché vincano lo scudetto. Ho visto in tv Napoli-Atalanta, peccato per la sconfitta”.

