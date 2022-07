Politano, parla l’agente: “Vuole lasciare il Napoli, ci sono varie ipotesi”

Mario Giuffredi, agente di Matteo Politano, è intervenuto i microfoni di Sky per parlare del suo futuro con il Napoli.

L’agente di Matteo Politano Mario Giuffredi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky. L’argomento principale è stato proprio il futuro dell’attaccante, che vorrebbe lasciare il Napoli per iniziare nuove esperienze.

“L’ho detto dal primo giorno che vuole andare via, è giusto fare esperienze nuove. Al Valencia andrebbe volentieri in quanto c’è Gennaro Gattuso che lo stima, tuttavia ci sono anche alcune possibilità in Serie A.”

