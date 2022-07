Napoli, nessun rinnovo per Mertens: l’attaccante vicino al Marsiglia

Secondo il Mattino non ci sarà alcun rinnovo di Dries Mertens con il Napoli, per l’attaccante c’è la pista Marsiglia.

Negli ultimi tempi si è atteso tanto il rinnovo di Dries Mertens con il Napoli. Il contratto dell’attaccante belga è scaduto lo scorso 30 giugno, ad oggi però sono poche le speranze di un prolungamento nonostante i tifosi lo chiedano a gran voce. Per Mertens dunque si sarebbero aperte altre piste: si è parlato di frequenti contatti con la Lazio di Maurizio Sarri ma l’edizione odierna del Mattino afferma che il club più probabile sarebbe attualmente il Marsiglia.

“L’attaccante belga, svincolato a parametro 0 dal Napoli, è sempre più vicino al Marsiglia che lo ha individuato come rinforzo per l’attacco. Dopo il contatto tra l’Om e i suoi agenti la trattativa è da considerare in dirittura d’arrivo.”

