Napoli-Ostigard: formula già definita, presto un nuovo incontro

Si attende un nuovo incontro per poter finalizzare la trattativa tra il Napoli ed il giocatore del Brighton Leo Ostigard.

Il Napoli non molla Leo Ostigard, ex giocatore del Genoa attualmente di proprietà del Brighton. La trattativa per finalizzare il suo acquisto continua: la Società partenopea avrebbe già deciso la formula dell’affare, in più presto ci sarà un nuovo incontro tra le parti.

Ecco cosa ha scritto il quotidiano Il Mattino:

“In stand by la trattativa con il Brighton per Ostigard, un discorso che il Napoli dovrà andare a definire con il club inglese dopo aver strappato il sì del difensore centrale l’anno scorso in prestito al Genoa. Lui il rinforzo individuato come quarto centrale da aggiungere a quelli in rosa: il club azzurro vuole provare a chiudere la trattativa in prestito con obbligo di riscatto.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, nessun rinnovo per Mertens: l’attaccante vicino al Marsiglia

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Cosa dicono i sondaggi dopo la scissione nel M5s