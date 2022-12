Hamsik: “Se non arrivava la Cina avrei concluso la carriera al Napoli”

L’ex Napoli Marek Hamsik torna a parlare degli azzurri

L’ex capitano del Napoli Marek Hamsik, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di DAZN dove è tornato a parlare del suo passato in azzurro. Ecco quanto dichiarato:

Nel corso della mia carriera al Napoli c‘erano molte squadre che mi volevano. Nel 2012 mi voleva Allegri al Milan, poi Mazzarri all’Inter, la Juve. C’è stata qualche chiamata con Nedved ma non ci ho mai pensato. Non ho mai avuto esigenza di cambiare, ero contento e ho rinnovato cinque volte in dodici anni che è un bel numero. La società mi dava quello che volevo, io ero contento, la mia famiglia anche, e i tifosi mi volevano sempre più bene. Lo dico: se non arrivava la Cina avrei concluso la carriera al Napoli. Ho sempre detto che amo la città e l’amerò per sempre. Mi hanno dato tanto e io ho speso 12 anni volentieri lì. Non è semplice per noi muoversi in città, nascondendosi o portando cappellini, o andare in ristoranti dove trovi meno gente, non è facile e ognuno di noi ha i suoi vizi o comportamenti o reazioni. Anche io a volte non ce la facevo più e….mi arrabbiavo. Ci sta, anche i tifosi devono capire che non è semplice per noi, ma lo accettiamo, è il loro affetto, è amore. Tornare a Napoli? Perché no.”

