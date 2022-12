Cruciani: “Non ho padroni. Mai avuto nulla contro il Napoli: vi dico perché indosso la maglia”

Cruciani sul Napoli

Giuseppe Cruciani, giornalista di Radio 24, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli:

Cruciani:

“Non mi sono convertito al Napoli, ragazzi, state calmi. Ho soltanto fatto un omaggio ad una persona schietta e vera come Aurelio De Laurentiis. Lo apprezzo moltissimo ed ho voluto indossare la maglia che mi ha regalato. Napoli esempio da seguire? E’ normale, chi ha più debiti significa che ha gestito male.

A differenza di chi sui siti napoletani scrive che ho padroni, una stronzata assurda, io sono una persona libera, che non ha alcun padrone. Non ho mai avuto nulla contro il Napoli e i tifosi, che non sono tutti uguali. Considero le singole persone non i tifosi in generale o la città. Una cosa è Alvino, una è De Maggio, una è Del Genio che pure stimo anche se mi detesta e mi critica sempre. Quando ho detto che era un caso patologico non ho detto che è malato ma che è ossessionato dai torti arbitrali. Mica è malato!”.

