Hamsik svela: “Quando superai il suo record Diego mi chiamò”

Marek Hamsik ha trascorso ben 12 anni sotto al Vesuvio ed ha siglato 115 gol. Intervistato da Il Mattino, ha svelato un retroscena proprio su Maradona:

Quando segnai il goal che mi permise di raggiungerlo in cima alla classifica dei marcatori con la maglia del Napoli decisi che la cosa più giusta da fare era mandargli la maglietta con cui avevo battuto il record. Potevo tenerla per me, perché comunque era un traguardo di cui andavo fiero, ma pensai che era giusto che andasse a lui. Anche perché era un onore vero mettere il mio nome al suo fianco. Il suo amico procuratore Stefano (Ceci, ndr) pensò a recapitare il mio omaggio. E lui mi chiamò, mi ringraziò e poi mi dedicò un video in cui mi diceva che in tanti sono passati senza lasciare nulla mentre io e lui possiamo dire di aver giocato in un grandissimo Napoli.