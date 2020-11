Il Comune di Napoli pensa ad una statua ed un museo per Maradona

A nemmeno 48 ore dalla morte di Diego Armando Maradona, l’iter per intitolargli lo stadio San Paolo è già partito.

Un riconoscimento che potrebbe arrivare a tempi di record, anche in un paio di settimane. Ma non potrebbe essere l’unico riconoscimento per il fuoriclasse argentino. Stando a quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, infatti, il Comune di Napoli starebbe pensando di ubicare un monumento del Pibe de Oro sempre nei pressi dell’impianto di Fuorigrotta.

Inoltre, anche se più difficile, recuperare il Centro Paradiso di Soccavo per farne un museo.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Clamoroso Platini: “Volevano portarmi a Napoli con Diego”

Maradona: è guerra tra gli eredi ma la sua volontà era chiara

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

De Micheli apre all’ipotesi di tornare in classe anche il sabato e la domenica