Cristiana Sinagra: “Diego? Dicono che è morto per la cocaina ma non ne assumeva da anni, stiano zitti e rispettino il nostro dolore”

La madre di Diego Jr. rompe il silenzio

Cristiana Sinagra, amore napoletano del Pibe e madre di Diego Jr. ha rilasciato delle dichiarazioni al Corriere della Sera raccontando cosa accadde tra lei e il 10 azzurro, dicendosi anche stanca delle accuse e delle insinuazioni mosse nei suoi confronti.

Ecco le sue parole:

“Fui io ad allontanarmi, quando capii che aveva attorno troppe persone che ci ostacolavano. Intuii che il mondo che lo circondava era troppo grande per non travolgerlo, e non lasciare spazio al nostro amore. Lui andò via per il Mondiale, dopo ci siamo anche sentiti qualche volta. Sapeva che ero incinta, Diego lo avevamo voluto insieme. Dicono che è morto per la cocaina, ma questa gente lo sa che non ne assumeva più da anni? Conosce realmente il suo vissuto, i suoi problemi, la sua depressione? No, e allora abbiano la compiacenza di stare zitti. Rispettino il nostro immenso dolore“.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

VIDEO- Tifosi avversari rendono omaggio alla salma di Maradona

Politano a Sky: “Momento difficile, vogliamo dedicare un trofeo a Diego”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

De Micheli apre all’ipotesi di tornare in classe anche il sabato e la domenica