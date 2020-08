Higuain ai ferri corti con la Juventus, si valuta la rescissione

Il quotidiano torinese Tuttosport aggiorna sulla questione Higuain.

Stanto alle righe del quotidiano, l’argentino sarebbe ai ferri corti con la Società. Le opzioni per il pipita sono due: la cessione, opzione per la quale non sono al momento presenti offerte; la rescissione del contratto che annuncerebbe uno scontro per quantificare la buonuscita da versare all’attaccante.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Higuain blocca il mercato della Juve, e del Napoli

Calciomercato Napoli – Spazio al Genoa per Llorente e Younes

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB