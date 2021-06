Higuain: “Con il Napoli abbiamo sfiorato lo scudetto, Sarri-Juve? L’esonero fu deciso dalla società”

Il Pipita torna a parlare del suo passato in Italia

Gonzalo Higuain è intervenuto nel corso di Bobo Tv. L’ex attaccante di Juventus e Napoli, ora in forza all’Inter Miami nella MLS ha parlato principalmente del suo passato in Italia, sia in azzurro che in bianconero.

Queste le sue parole:

“Col Napoli per poco non vincevamo lo scudetto. La Juventus era molto vicina, è stato un peccato. Lì ho vissuto uno degli anni migliori della mia carriera. Torino e Napoli sono due mondi diversi, alla Juventus ero tutti i giorni in palestra: Cassano sarebbe durato un’ora (ride, ndr).

Claudio Marchisio arrivava sempre vestito bene, mi diceva che alle otto di sera chiamava lo stilista e perdeva tre ore al giorno. Esonero Sarri? Maurizio vuole giocare a due tocchi, facendo avanti e indietro. Credo che la Juventus non sia riuscito a farlo. La società ha poi deciso di esonerarlo, la decisione è stata loro”.

