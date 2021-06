Napoli: ancora nessuna offerta per Fabian Ruiz, le pretese di ADL spaventano i top club

Il presidente del Napoli è stato categorico, non si fanno sconti a nessuno

La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna parla di Fabian Ruiz. Il centrocampista è da tempo seguito da diversi top club, soprattutto della Liga, ma ora pare che l’interesse di questi si stia affievolendo. Stando a quanto si legge la richiesta di Aurelio De Laurentiis di almeno 60 milioni avrebbe scoraggiato, almeno in parte, la volontà di intavolare una trattiva per lo spagnolo.

Questo è quanto si legge:

“La mediana è un reparto che va migliorato, a prescindere dalla posizione di Fabian Ruiz, che viene dato per partente ma, al momento, nessuna delle pretendenti s’è fatta avanti con una proposta concreta. Si sa soltanto che Aurelio De Laurentiis è stato categorico: chi vuole il centrocampista della nazionale spagnola, dovrà versare 60 milioni di euro. Una cifra che ha raffreddato le voglie di Psg, Barcellona e Real Madrid, ma il mercato andrà avanti per i prossimi due mesi e mezzo e di tempo ce n’è per le riflessioni e le sorprese”.

