Hysaj a fine partita:”Felice per il goal. Rinnovo? Napoli è casa mia”

Al termine della sfida contro il Sassuolo, il difensore del Napoli Elseid Hysaj ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN. Ecco quanto dichiarato:

“Sono molto contento per questo primo gol con la maglia azzurra, molto più bello! Non c’erano i tifosi ma me lo godo lo stesso, lo dedico a mia moglie, mia figlia e la mia famiglia, spero ce ne siano altri. Ci sono stati quattro gol e anche errori nostri, meno male che c’è il Var! Bisogna fare attenzione ai piccoli particolari. Barcellona? Sassuolo gioca al pallone come il Barcellona, sicuramente il livello dei calciatori sarà molto più elevato, dobbiamo guardare ai dettagli e limare due-tre cose, poi saremo pronti. Mercato? Sto benissimo, sono sereno e si vede in campo, Napoli è casa mia, me la godo fin quando ci sarà il rinnovo oppure no, nel calcio non si sa mai. Parlare con la società a fine stagione? Si, c’è ancora una partita importante”.

