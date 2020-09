Hysaj e Maksimovic, il Napoli presenterà l’ultima offerta di rinnovo

Calciomercato Napoli, giorni decisivi per il futuro di Hysaj e Maksimovic

Nikola Maksimovic ed Elseid Hysaj hanno entrambi il contratto in scadenza nel giugno 2021. Nel caso in cui dovessero rifiutare l’ultima offerta di rinnovo proposta dal napoli finiranno sul mercato. Il rischio è quello di perderli a zero l’estate prossima. Questa la notizia riportata dall’edizione odierna de Il Mattino:

“Hysaj e Maksimovic riceveranno nelle prossime ore delle offerte di rinnovo. E i margini per trattare sembrano davvero minimi, in pratica prendere o lasciare. Siamo a un bivio per i due”.

