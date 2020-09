Manchester City, ultimatum al Napoli per Koulibaly: prendere o lasciare!

Offerta definitiva del Manchester City per Koulibaly: prendere o lasciare

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, fa il punto sulla trattativa City-Napoli per Kalidou Koulibaly. Da quanto si legge, i Citizens avrebbero avanzato la loro offerta definitiva: prendere o lasciare!

“L’offerta degli inglesi, comprensiva di bonus, sfiora i 65 milioni di euro. A De Laurentiis non bastano e c’è da pensare che l’aut aut inglese stimoli il guerriero Aurelio pronto allo “sfanculamento”, come ieri ha fatto pubblicamente per Uefa e Fifa. Ramadani (agente di Koulibaly, ndr) ormai conosce molto bene il presidente e cercherà di convincerlo ad accettare l’offerta inglese, che non sarà più ritoccata”

