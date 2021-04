Hysaj, l’agente: “Con la sua partenza il Napoli ci rimette, ieri è stato fondamentale”

L’agente di Hysaj parla del futuro del suo assistito

In diretta ai microfoni di Radio Punto Nuovo è intervenuto Mario Giuffedi, agente di Elseid Hysaj, il quale ha parlato del futuro del suo assistito che ogni probabilità sarà lontano da Napoli. Ecco quanto dichiarato:

È stato fondamentale per la vittoria del Napoli: quando ha recuperato quella palla su Lazzari senza fare fallo ha dato al Napoli la possibilità di vivere quell’episodio fondamentale per vincere la partita. futuro? Il mese di maggio sarà decisivo. Elseid è un giocatore di prima fascia, quindi merita un club di prima fascia. Sono tutte società importanti. Se Hysaj lascerà il Napoli e sarà il Napoli a rimetterci, anche se sul suo futuro, così come su quello di Gattuso non si può mai sapere. Su di lui ci sono club italiani di prima fascia, anche all’estero ci sono un paio di società interessate.”

