Napoli, Gattuso risponde sul campo alle critiche dei mesi scorsi

Gattuso, la risposta alle critiche

Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno Gennaro Gattuso sta rispondendo in campo alle critiche ricevute nei mesi scorsi, con il tecnico azzurro che ha riportato gli azzurri in piena lotta Champions. Ecco quanto riportato dal quotidiano:

“L’orgoglio resta intatto, soprattutto per Rino Gattuso. Che a fine stagione andrà via ma è riuscito a risalire dal mare di critiche lo avevano inondato. E a mantenere salda l’unità di intenti con la «sua» squadra. In silenzio negli ultimi due mesi per volere della società ma con la caparbietà di rispondere sul campo anche a qualche insulto di troppo che gli era piovuto addosso.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, Meret è in discussione. Spunta il nome di Cragno

Dalla Spagna arriva un’indiscrezione, il Napoli vuole Mourinho

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Rousseau divorzia da M5s: “Cambiamo strada”