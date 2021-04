Napoli, Meret è in discussione. Spunta il nome di Cragno

Napoli, Cragno per sostituire Meret

Secondo quanto riportato da calciomercato.com il Napoli starebbe pensando ad Alessio Cragno, in funzione di una possibile sostituzione di Alex Meret. L’attuale portiere azzurro è in discussione, alla luce anche di alcune prove non proprio brillanti. Il Cagliati valuta Cragno 15\20 milioni, ma ogni ipotesi di cessione sarà rimandata a fine stagione visto che il club sardo è in lotta per la salvezza. Oltre al Napoli ci sarebbero anche Roma, Inter e Fiorentina, mentre all’estero il Marsiglia nelle scorse settimane ha fatto qualche sondaggio. Il club azzurro dovrà riflettere tanto, a fine stagione verrà valutata insieme a Meret la soluzione migliore.

