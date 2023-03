I tifosi dell’Eintrahct prendono d’assalto i profili social del Napoli, tra insulti e… pizze con l’ananas

La furia social dei tifosi dell’Eintracht

A Francoforte non nutrono grande simpatia per il Napoli e questo lo si era capito già in occasione della gara d’andata, dove non erano mancati adesivi e striscioni contro la squadra e la città partenopea. In occasione della gara di ritorno degli ottavi di Champions League che si svolgerà al Maradona è stata presa la decisione di non ospitare i tifosi dell’Eintracht e ciò non ha fatto altro che alimentare l’antipatia dei tedeschi verso gli azzurri. Sui profili social del Napoli infatti sotto numerosi post appaiono dozzine e dozzine di insulti come “Napoli m***a, Napoli vaf******o” e non solo: innumerevoli foto di pizze con l’ananas.

Fonte foto: Flickr

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Osimhen, dichiarazione a sorpresa su Spalletti: le parole del nigeriano

De Laurentiis: “Vi tolgo ogni dubbio, tifo Napoli: vi dico il motivo”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici