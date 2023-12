Le pagelle – I voti di Rrahmani: “Sente la mancanza di Kim, Gatti lo brucia alle spalle con una fiammata”

Dopo Juventus-Napoli, i quotidiani hanno espresso il loro giudizio sulla performance dei giocatori. Sotto i riflettori ci è finito anche Amir Rrahmani, definito fra i responsabili del gol regalato a Gatti:

La Gazzetta dello Sport, 5.5: “Gatti non lo ferma nessuno in elevazione, ma lui da stopper non dà il massimo. Sente la mancanza di Kim accanto, ma anche del vero Lobotka avanti e di tanto altro”.

Corriere dello Sport, 5: “Comincia su Vlahovic e si ritrova a fronteggiare Chiesa. E nel primo tempo è attento, puntuale, preciso. Fino al 5’ del secondo tempo: Gatti lo brucia alle spalle, una fiammata. Che incendia le ambizioni del Napoli: un errore, però fatale”.

