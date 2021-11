Iannicelli: “Due i motivi della sconfitta, ora il girone è apertissimo”

Iannicelli analizza la sconfitta

Peppe Iannicelli ai microfoni di Canale 21, ha provato ad analizzare la sconfitta degli azzurri contro lo Spartak Mosca. Ecco quanto dichiarato:

“Partita fortemente condizionata da due fattori: l’escursione termica molto importante, da 15 gradi a 0 gradi, con la paura di farsi male, viste le tante defezioni del momento; il gol preso dopo pochissimi minuti, in maniera incredibile, con un concorso di abilità degli avversari e di calo di concentrazione degli azzurri, non ancora entrati pienamente in partita. A questo punto, il Gruppo C di Europa League è aperto ad ogni soluzione. E’ successo davvero l’incredibile: mai e poi mai, infatti, mi sarei immaginato che l’ultima partita di questa fase sarebbe stata quella che avrebbe assegnato il primo posto del girone. Va scongiurata ad ogni costo l’eliminazione: sarebbe un fardello pesantissimo per il Napoli”.

