Iannicelli: “Rispetto le lacrime di Insigne, ma il rigore non è un particolare. Evidente la differenza con CR7”

Iannicelli su Insigne

Il giornalista Peppe Iannicelli ha commentato il rigore fallito da Lorenzo Insigne su Optimagazine. Di seguito, le sue parole:

Iannicelli:

“Io ho molto rispetto per le lacrime d’Insigne che dimostrano il suo attaccamento alla maglia azzurra ma non concordo né con la canzone di De Gregori, né con chi tende a minimizzare l’errore d’Insigne. In una gara così tirata, il rigore non è un particolare. Il rigore fa tutto il mondo di differenza, stabilisce chi sorride e chi piange, riempie la bacheca o la lascia a riempirsi di polvere. Sotto questo aspetto, a Reggio nell’Emilia, è parsa evidente la differenza tra Ronaldo che la sua occasione l’ha capitalizzata ed Insigne che invece l’ha sprecata”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Covid-19 Milan, Theo Hernandez era falso positivo: Rebic e Krunic negativi

UFFICIALE – Verona-Napoli, arbitra Michael Fabbri: VAR Nasca

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Tiffany Trump si è fidanzata ufficialmente